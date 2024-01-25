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AH股新聞

25/01/2024 10:06

《Ａ股焦點》寧德時代跌逾２％，特斯拉全年盈利七年來首降

　　《經濟通通訊社２５日專訊》全球電動車龍頭特斯拉公布去年第四季業績，季度利潤大降近
４０％，全年淨利更出現自２０１７年以來的首次下降，至於總收入２５１﹒７億美元按年僅增
３％，低於預期的２５６億美元。特斯拉表示，增速大幅放緩的部分原因是下半年全球大幅減價
導致平均售價下降，公司更預期「正處於兩個主要增長浪潮之間」，２０２４年的銷售增長可能
明顯低於去年。特斯拉盤後急瀉５﹒３％，報１９７﹒５美元，不過創辦人馬斯克透露，預計將
於明年下半年試產下一代汽車。
　　特斯拉動力電池供應商寧德時代（深：３００７５０）跌２﹒２％，報１５０﹒０４元人民
幣，另一供應商比亞迪（深：００２５９４）現價跌１﹒３％；其他概念股方面，音飛儲存
（滬：６０３０６６）瀉６﹒９％，北特科技（滬：６０３００９）跌６﹒６％，拓普集團
（滬：６０１６８９）跌５﹒５％，三花智控（深：００２０５０）跌５﹒１％，雙環傳動
（深：００２４７２）挫４﹒９％，貝斯特（深：３００５８０）跌４﹒５％，五洲新春
（滬：６０３６６７）跌３﹒１％。（ｅｙ）

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