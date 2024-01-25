《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行行長潘功勝提出「降準＋定向降息＋房企融資放寬」

組合拳，官媒引導輿論稱利好「超預期」，以圖提振市場情緒，央企上市公司今日配合政策風向

，上演暴力拉漲大戲。中字頭多股拉漲停，包括中國石油（滬：６０１８５７），這是該股自

２０１５年７月以來首次錄得漲停，另外漲停的個股還包括中航產融（滬：６００７０５）、西

部建設（深：００２３０２）、、中鋼國際（深：０００９２８）、中糧資本

（深：００２４２３）、中國科傳（滬：６０１８５８）、中國出版（滬：６０１９４９）和Ａ

股聯通（滬：６０００５０）。

另外，中煤能源（滬：６０１８９８）升９％，中國太保（滬：６０１６０１）升８﹒４％

，中國電影（滬：６００９７７）漲８﹒２％，中船科技（滬：６０００７２）抽高７﹒７％，

中國電信（滬：６０１７２８）升６﹒９％，中信金屬（滬：６０１０６１）升６﹒１％。

截至昨日，累計共有近４７０股市淨率不足１倍，其中有近六成為央企國企，難免令股民失

望。國務院國資委產權管理局負責人謝小兵昨日表示，要進一步研究把市值管理納入中央企業負

責人業績考核。（ｅｙ）

