《經濟通通訊社２５日專訊》外電報道指，美國飛機製造商波音向中國南方航空

（０１０５５）（滬：６０００２９）交付了一架７３７ ＭＡＸ客機，是２０１９年３月以來

首次。

報道引述飛行數據商ＦｌｉｇｈｔＲａｄａｒ ２４資料，一架為南航製造的波音７３７

ＭＡＸ ８客機，於當地時間周三上午９時從美國西雅圖波音廠房出發，途經夏威夷，最終在中

國著陸。



＊波音：有百分百信心才容許飛機飛行＊



對波音來說，這是當前急需的好消息。波音７３７ ＭＡＸ客機在２０１８及２０１９年接

連發生嚴重空難後，北京方面隨即禁止進口這款波音最賺錢型號的飛機。今年初阿拉斯加航空的

一架波音７３７ Ｍａｘ ９客機艙門在飛行途中脫落，美國監管機構下令停飛１７１架飛機並

進行檢查。美國聯合航空、阿拉斯加航空等客戶紛紛對波音的質量作出批評。

波音行政總裁卡爾霍恩（Ｄａｖｅ Ｃａｌｈｏｕｎ）早前在華盛頓與一批國會參議員會面

，討論相關事件。他表示，若非對飛機安全有百分百信心，否則不會容許飛機在空中飛行。

卡爾霍恩重申，波音明白到公眾高度關注艙門脫落事件，一定會深入調查並確保高透明度。

（ｒｙ）

