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AH股新聞

25/01/2024 08:39

《中國要聞》波音交付南航７３７　ＭＡＸ客機，近五年來首次

　　《經濟通通訊社２５日專訊》外電報道指，美國飛機製造商波音向中國南方航空
（０１０５５）（滬：６０００２９）交付了一架７３７　ＭＡＸ客機，是２０１９年３月以來
首次。
　　報道引述飛行數據商ＦｌｉｇｈｔＲａｄａｒ　２４資料，一架為南航製造的波音７３７　
ＭＡＸ　８客機，於當地時間周三上午９時從美國西雅圖波音廠房出發，途經夏威夷，最終在中
國著陸。
　
＊波音：有百分百信心才容許飛機飛行＊
　
　　對波音來說，這是當前急需的好消息。波音７３７　ＭＡＸ客機在２０１８及２０１９年接
連發生嚴重空難後，北京方面隨即禁止進口這款波音最賺錢型號的飛機。今年初阿拉斯加航空的
一架波音７３７　Ｍａｘ　９客機艙門在飛行途中脫落，美國監管機構下令停飛１７１架飛機並
進行檢查。美國聯合航空、阿拉斯加航空等客戶紛紛對波音的質量作出批評。
　　波音行政總裁卡爾霍恩（Ｄａｖｅ　Ｃａｌｈｏｕｎ）早前在華盛頓與一批國會參議員會面
，討論相關事件。他表示，若非對飛機安全有百分百信心，否則不會容許飛機在空中飛行。
　　卡爾霍恩重申，波音明白到公眾高度關注艙門脫落事件，一定會深入調查並確保高透明度。
（ｒｙ）

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