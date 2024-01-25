《經濟通通訊社２５日專訊》據內媒報道，內地汽車服務平台途虎養車（０９６９０）日前

起訴京東養車，認為對方「震虎價」說法影響其商譽，要求賠償５００萬元（人民幣．下同）。

京東養車今日回應，將「震虎價」再升級，聯合品牌商家再加碼補貼５億元。

據起訴書顯示，途虎養車認為京東養車在微信公眾號、微博、抖音、京東養車Ａｐｐ對途虎

養車的服務價格進行虛假性描述，帶有明顯的貶損意味，且傳播範圍甚廣，屬於商業詆毀行為。

另外，在途虎上市當天，京東集團副總裁、京東零售汽車事業部總裁繆欽在朋友圈表示祝賀

，同時表示所有「震虎價」商品要比友商低５％。途虎養車認為其「震虎價」並未低於原告相同

商品的價格，存在虛假宣傳。

途虎養車要求京東養車停止商業詆毀以及虛假宣傳，刪除在Ａｐｐ及社交平台的「震虎價」

內容，並賠償５００萬元。



＊京東養車：「震虎價」意指掃走不良體驗攔路虎＊



京東養車相關負責人就此回應稱，養車市場存在價格虛高、維修過度、標準缺乏、服務參差

不齊等諸多影響大家體驗的「攔路虎」。京東養車「震虎價」有兩層含義，一層是要通過效率和

體驗的提升，掃開這些「攔路虎」；一層是通過紮實的供應鏈能力，來降低車主們的養車成本，

實現低價養好車的目的，不存在針對某一家企業的情況。（ｒｙ）

