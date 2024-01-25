《經濟通通訊社２５日專訊》國際數據公司（ＩＤＣ）最新手機季度跟蹤報告顯示，

２０２３年第四季度，中國智能手機市場出貨量約７３６３萬台，同比增長１﹒２％，在同比連

降１０個季度後首次實現反彈。

但需要注意的是，雖然整體市場終於恢復到增長趨勢，但表現還是明顯低於預期。目前市場

需求主要來自於一至三線城市的高端人群，銷售較好的產品集中於蘋果ｉＰｈｏｎｅ １５、華

為Ｍａｔｅ ６０、小米１４、ｖｉｖｏ Ｘ１００等各品牌旗艦產品，而負責走量的中低端產

品銷售並未明顯改善，佔大部分市場份額的中低端用戶需求沒有完全釋放。



＊分析師：對今年市場表現保持謹慎樂觀＊



２０２３年中國智能手機市場出貨量約２﹒７１億台，同比下降５％，創近１０年以來最低

出貨量。去年上半年受經濟環境和疫情影響，整體手機市場處於低迷階段；下半年需求逐漸好轉

，但尚未完全釋放。而廠商對於出貨量的態度仍保守，整體市場表現難以達到預期。

ＩＤＣ中國高級分析師郭天翔指出，雖然中國智能機市場已重新恢復到增長趨勢，但是對於

２０２４年的市場表現預期應該還是保持謹慎樂觀態度。（ｒｙ）

