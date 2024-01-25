《經濟通通訊社２５日專訊》國際數據公司ＩＤＣ報告顯示，受華為等中國對手競爭加劇的

影響，去年第四季度蘋果在中國市場的智能手機出貨量同比降２﹒１％。不過，２０２３年全年

而言，蘋果以１７﹒３％的市場份額取代ｖｉｖｏ，首次成為中國智能手機市場最暢銷品牌。但

分析人士預測，今年蘋果的銷量將再次面臨壓力。



＊蘋果今年銷量料面臨壓力，華為市佔率將增＊



ＩＤＣ表示，蘋果通過第三方分銷渠道進行大幅折扣和促銷，吸引了許多消費者的需求。

本月早些時候，ｉＰｈｏｎｅ罕見提供折扣，將零售價下調了人民幣５００元。

傑富瑞（Ｊｅｆｆｅｒｉｅｓ）分析師本月早些時候預測，ｉＰｈｏｎｅ今年在中國市場的

出貨量將繼續以兩位數的速度下降，而華為的市場份額預計將有所增加。他們估計，２０２４年

華為智能機的全球出貨量約６４００萬部，比２０２３年預計的不到３５００萬部有顯著增長。



＊榮耀上季及去年出貨量，位列安卓市場第一＊



根據ＩＤＣ報告，在２０２３年四季度，中國市場智能手機出貨量排名前五分別為：蘋果、

榮耀、ｖｉｖｏ、華為和ＯＰＰＯ。而全年計手機出貨量，排名分別為蘋果、榮耀、ＯＰＰＯ、

ｖｉｖｏ和小米。

值得一提的是，榮耀在上季和２０２３全年的出貨量排名中，均位列國內安卓市場第一。

繼前年快速恢復之後，２０２３年榮耀依然保持強勁勢頭。在８００美元以上市場依靠折疊

屏產品的出色發揮，份額明顯提升；中低端市場打造多款爆款產品，助榮耀上季度和２０２３年

出貨量排名國內安卓市場第一。（ｒｙ）

