《經濟通通訊社２５日專訊》中國商務部公布，中日出口管制對話機制第一次會議上周三
（１７日）在日本東京舉行。會議由商務部安全與管制局局長江前良與日本經濟產業省貿易管理
部部長猪狩克朗共同主持。
雙方就出口管制領域關切事項進行了討論。雙方同意繼續保持密切溝通，加深對彼此出口管
制制度的理解，提高出口管制措施的透明度，確保正常貿易不受阻礙。（ｒｙ）
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25/01/2024 15:26
《中日局勢》中日同意提高出口管制措施透明度，確保正常貿易暢通
《經濟通通訊社２５日專訊》中國商務部公布，中日出口管制對話機制第一次會議上周三
（１７日）在日本東京舉行。會議由商務部安全與管制局局長江前良與日本經濟產業省貿易管理
部部長猪狩克朗共同主持。
雙方就出口管制領域關切事項進行了討論。雙方同意繼續保持密切溝通，加深對彼此出口管
制制度的理解，提高出口管制措施的透明度，確保正常貿易不受阻礙。（ｒｙ）
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