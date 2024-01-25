《經濟通通訊社２５日專訊》中國商務部公布，中日出口管制對話機制第一次會議上周三

（１７日）在日本東京舉行。會議由商務部安全與管制局局長江前良與日本經濟產業省貿易管理

部部長猪狩克朗共同主持。

雙方就出口管制領域關切事項進行了討論。雙方同意繼續保持密切溝通，加深對彼此出口管

制制度的理解，提高出口管制措施的透明度，確保正常貿易不受阻礙。（ｒｙ）

