《經濟通通訊社２５日專訊》最高人民檢察院公布，重慶市人大常委會原黨組副書記、副主

任，重慶市總工會原主席鄭洪涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經

最高人民檢察院指定，由陝西省西安市人民檢察院審查起訴。近日，西安市人民檢察院已向西安

市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控鄭洪利用擔任重慶市合川市委書記，重慶市九龍坡區委副書記、區長、區

委書記，重慶市人大常委會黨組成員、黨組副書記、副主任，重慶市總工會主席等職務上的便利

，為他人謀取利益，以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上

的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪、利用

影響力受賄罪追究其刑事責任。

據公開資料，鄭洪生於１９５５年５月，重慶江津人，先後在江津、大足、合川、九龍坡等

區縣任職，２０１８年１月卸任重慶市人大常委會副主任，退休五年後被查，去年３月落馬，８

月被開除黨籍、取消退休待遇。有傳媒稱，鄭洪在重慶任職期間與已落馬的薄熙來、孫政才在工

作上有交集。（ｒｙ）

