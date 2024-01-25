《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行宣布，實施「跨境理財通２﹒０」，在投資者准入條

件、參與機構範圍、合格投資產品範圍、個人投資者額度等方面作出優化。「南向通」的內地投

資者門檻，新增「近３年個人年均收入不低於４０萬元」（人民幣．下同）的可選條件，支持更

多大灣區居民參與試點。個人投資者投資額度由１００萬元，提高至３００萬元；業務試點範圍

擴大至證券公司亦可參與。另外，「北向通」合資格產品範圍擴大。跨境理財通２﹒０細則如下

：



＊優化投資者准入條件＊



內地投資者參與門檻從要求連續繳納社保或個人所得稅「滿５年」，降低為「滿２年」。新增內

地投資者「近３年本人年均收入不低於４０萬元」的可選條件，支持更多大灣區居民參與試點



＊提高個人投資者額度＊



從１００萬元人民幣提高到３００萬元人民幣。個人同時通過銀行和證券公司參與試點，分別有

１５０萬元人民幣額度



＊拓寬業務試點範圍＊



增加證券公司參與試點，同時將內地銷售銀行的人民幣存款產品納入「北向通」合資格產品範圍

，公募證券投資基金由「Ｒ１至Ｒ３」擴大為「Ｒ１至Ｒ４」風險等級



＊優化宣傳銷售安排＊



細化明確境內銷售機構、境內合作機構行為規範，引導金融機構為大灣區居民提供優質金融服務



人行指出，優化相關制度安排，在促進粵港澳金融市場互聯互通的同時，進一步釋放試點政

策紅利，更加便利大灣區居民參與跨境理財通業務試點，進一步提升居民資產配置的吸引力，更

好滿足跨境投資及跨境理財需求，有效促進大灣區民生融合，推動大灣區建設高質量發展。

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