《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行行長潘功勝昨日（２４日）盤後時段大派「寬鬆大禮

包」，宣布包括下調存款準備金率等一系列的寬鬆措施，無論是預告的方式還是寬鬆政策的力度

都超乎預期。只不過在釋放利好之前，Ａ股市場已經「超前部署」，昨日下午出現一波「春江鴨

行情」，滬綜指昨收漲１﹒８％，不但重返二千八，還刷新半年來最大單日升幅。

先來者吃肉，後到者只能喝口湯，滬深股市今早個別發展，滬綜指窄幅高開０﹒１１％，報

２８２３﹒８３點，深成指低開０﹒２４％，創業板指低開０﹒５７％，多元金融、地產股造好

，券商股走低。

潘功勝昨日突然在新聞發布會上宣布，將於２月５日下調存款準備率０﹒５個百分點，向市

場提供長期流動性１萬億元（人民幣．下同），還提出定向降息，下調支農支小再貸款再貼現利

率０﹒２５個百分點，另外還預告即將出台有利於房企現金流的融資政策。當晚人民銀行和金監

總局發布通知，明確在２０２４年底前，規範經營、發展前景良好的房地產開發企業，可以將全

國性商業銀行發放的經營性物業貸款用於償還存量房地產領域的相關貸款和公開市場債券。



＊「潘功勝式溝通」透露貨幣政策運用的新變化＊



這是國內首次由人民銀行行長在新聞發布會上預告貨幣政策，內媒形容「史無前例」。官媒

《上海證券報》引述業內人士稱，潘功勝的溝通方式「或許透露了貨幣政策運用的新變化」，在

建立與金融市場的溝通機制、穩信心方面，「更加突出預期管理」，有望對市場形成正向合力，

對市場情緒能夠形成明顯提振。

高盛分析師發表報告，預計人民銀行可能在第一季度和第三季度下調７天期公開市場操作

（ＯＭＯ）利率和１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）利率，下調幅度分別為１０個基點，還可能在

第二季度和第四季度進一步下調存款準備金率，每次下調２５個基點，另外還可能通過ＭＬＦ、

抵押補充貸款工具（ＰＳＬ）、再貸款和再貼現等多種貸款工具向銀行體系注入長期流動性。

中信証券首席經濟學家明明認為，本次降準的時點和規模均較大超出市場預期，體現了人民

銀行支持實體經濟修復目標明確。他表示，本次降準或許不會是本輪寬貨幣周期中的最後一次總

量操作。

人行今日進行４６６０億元７天期逆回購，淨投放３６６０億元，終止連續兩日收水，另於

今日開展５０億元三個月期票據互換（ＣＢＳ）操作，期限３個月。（ｅｙ）

