《經濟通通訊社２５日專訊》定向降息今生效，以及下月降準５０點子，人行大動作激活寬

鬆刺激經濟預期，滬深股市開市稍見回吐情緒，但盤中在地產板塊及中字頭大幅拉升下，Ａ股上

演觸底三連彈，早市滬綜指升幅一路擴大，半日收市突破２％升幅，報２８７８﹒８３點，目前

超過４６００隻個股上升。深成指半日漲１﹒２７％，創業板指升０﹒６３％。

國策吹哨資金跑步入場，兩市半日成交５３５６億元（人民幣．下同），較上日同時段成交

大增近三成，陸股通淨流入４４億元。

高盛分析師發表報告，預計人民銀行可能在第一季度和第三季度下調７天期公開市場操作

（ＯＭＯ）利率和１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）利率，下調幅度分別為１０個基點，還可能在

第二季度和第四季度進一步下調存款準備金率，每次下調２５個基點，另外還可能通過ＭＬＦ、

抵押補充貸款工具（ＰＳＬ）、再貸款和再貼現等多種貸款工具向銀行體系注入長期流動性。



＊中特估爆發，國資委提市值管理＊



國務院國資委產權管理局負責人謝小兵昨日表示，要進一步研究把市值管理納入中央企業

負責人業績考核。中特估概念狂飆，中航產融（滬：６００７０５）、中鋼國際

（深：０００９２８）、中糧資本（深：００２４２３）、中工國際（深：００２０５１）、中

國出版（滬：６０１９４９）等集體漲停，中國交建（滬：６０１８００）升６﹒９％，中煤能

源（滬：６０１８９８）走高６﹒４％，中國鐵建（滬：６０１１８６）升６﹒２％。

國際油價上升疊加中特估概念落鑊，三桶油大升，其中中國石油（滬：６０１８５７）飆

５﹒２％，中國石化（滬：６０００２８）升３﹒９％，中國海油（滬：６００９３８）升

３﹒７％。



＊地產股爆發，容許房企債換債＊



內地房地產企業獲金融監管開綠燈，容許將銀行貸款用於償還存量貸款和公開市場債券，融

資環境大幅度拓寬，多隻地產股拉漲停，包括光大嘉寶（滬：６００６２２）、京能置業

（滬：６００７９１）、新黃浦（滬：６００６３８）、中華企業（滬：６００６７５）等，至

於龍頭股方面，新城控股（滬：６０１１５５）升６％，保利發展（滬：６０００４８）升

４﹒３％，招商蛇口（深：００１９７９）升４﹒１％，萬科Ａ（深：０００００２）升

３﹒８％，金地集團（滬：６００３８３）升３﹒２％。

人民銀行、國家金融監督管理總局昨晚發布通知，明確在２０２４年底前，對規範經營、發

展前景良好的房企，全國性商業銀行發放的經營性物業貸款在用於與物業本身相關的經營性資金

需求、置換建設購置物業形成的貸款和股東借款等外，還可用於償還存量房地產領域的相關貸款

和公開市場債券。（ｅｙ）

