《經濟通通訊社２５日專訊》Ａ股市場午後升幅進一步擴大，滬綜指漲２﹒４５％，報
２８８９﹒７６點，滬深３００指數升１﹒５４％，深成指漲１﹒５８％，創業板指升
０﹒９８％。上海Ｂ股漲２﹒９１％，深圳Ｂ股升１﹒８％。陸股通目前淨流入超過４０億元人
民幣。（ｅｙ）
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25/01/2024 13:36
《Ａ股行情》滬綜指午後升幅擴至２﹒５％，接近二千九關
《經濟通通訊社２５日專訊》Ａ股市場午後升幅進一步擴大，滬綜指漲２﹒４５％，報
２８８９﹒７６點，滬深３００指數升１﹒５４％，深成指漲１﹒５８％，創業板指升
０﹒９８％。上海Ｂ股漲２﹒９１％，深圳Ｂ股升１﹒８％。陸股通目前淨流入超過４０億元人
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