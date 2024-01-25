《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行行長潘功勝提出「降準＋定向降息＋房企融資放寬」

組合拳，官媒引導輿論稱利好「超預期」，以圖提振市場情緒，央企上市公司今日配合政策風向

，上演暴力拉漲大戲。中字頭多股拉漲停，推動滬深股市愈升愈急，實現低位三連彈，滬綜指狂

飆３﹒０３％收市，報２９０６﹒１１點，是自１月１５日以來首次返回二千九關口；深成指漲

２％，創業板指同升１﹒４５％。全日約１００隻個股漲停，超過４８００隻個股飄紅。

Ａ股難見氣氛升溫，兩市全日成交８９１５億元（人民幣．下同），按日大升１６﹒２％，

是去年１２月１１日以來成交新高，陸股通淨流入超過６２億元。

跨境ＥＴＦ投資有重返理性跡象，日經ＥＴＦ連續第二日暴跌，今日挫７﹒６％，美國納指

ＥＴＦ狠跌停，然而美國５０ＥＴＦ連續三日漲停後，今日再漲８﹒８％。



＊中特估大爆發，中石油罕見漲停＊



市值管理納入央企考核，多隻中字頭股漲停，中國石油（滬：６０１８５７）自２０１５年

７月以來首次錄得漲停，漲停的還包括中航產融（滬：６００７０５）、中鋼國際

（深：０００９２８）、中糧資本（深：００２４２３）、中國科傳（滬：６０１８５８）、中

國出版（滬：６０１９４９）、中煤能源（滬：６０１８９８）和Ａ股聯通

（滬：６０００５０）等。

另外，中國電影（滬：６００９７７）漲９﹒１％，中國太保（滬：６０１６０１）升

８﹒２％，中船科技（滬：６０００７２）抽高８％，中國電信（滬：６０１７２８）升

７﹒１％，中國鋁業（滬：６０１６００）升７％。

截至昨日累計共有近４７０隻Ａ股市淨率不足１倍，其中有近六成為央企國企，難免令股民

失望。國務院國資委產權管理局負責人謝小兵昨日表示，要進一步研究把市值管理納入中央企業

負責人業績考核。



＊內房、券商同喜漲＊



內地房企獲金融監管開綠燈，容許將銀行貸款用於償還存量貸款和公開市場債券，融資環境

大幅度拓寬，多隻地產股拉漲停，包括光大嘉寶（滬：６００６２２）、京能置業

（滬：６００７９１）、新黃浦（滬：６００６３８）、中華企業（滬：６００６７５）等，至

於龍頭股方面，新城控股（滬：６０１１５５）升７﹒９％，保利發展（滬：６０００４８）升

６﹒９％，招商蛇口（深：００１９７９）升６﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）升

５﹒８％，金地集團（滬：６００３８３）升４﹒１％。

股市難得吐氣揚眉，券商股繼續漲，華鑫股份（滬：６００６２１）漲停，中銀證券

（滬：６０１６９６）升７﹒６％，首創證券（滬：６０１１３６）升４﹒６％，中國銀河

（滬：６０１８８１）走高４﹒３％，中金公司（滬：６０１９９５）升２﹒７％，申萬宏源

（深：０００１６６）升２﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３４２﹒９２ ＋２﹒０１

上證綜合指數 ２９０６﹒１１ ＋３﹒０３ ４３７６﹒８０

上證Ａ股指數 ３０４６﹒８０ ＋３﹒０２

深證成份指數 ８８５６﹒２２ ＋２﹒００ ４５３７﹒５３

深圳創業板指數 １７２０﹒７８ ＋１﹒４５

上證Ｂ股指數 ２４４﹒４０ ＋３﹒５２ ０﹒４６

深證Ｂ股指數 １０３５﹒５４ ＋２﹒０１ １﹒２４

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