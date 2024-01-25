《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行宣布，實施「跨境理財通２﹒０」，業務試點範圍擴

大至證券公司亦可參與。另外，人行行長潘功勝昨日（２４日）盤後在新聞發布會上突宣布包括

下調存款準備金率等一系列寬鬆措施，惟昨日已大升的滬深券商股似提前消化降準行情，今日升

跌互見。華鑫股份（滬：６００６２１）升超７％，首創證券（滬：６０１１３６）升近４％，

財通證券（滬：６０１１０８）、光大證券（滬：６０１７８８）跟漲。

至於國盛金控（深：００２６７０）則跌逾５％，湘財股份（滬：６０００９５）、信達證

券（滬：６０１０５９）跌逾３％，哈投股份（滬：６００８６４）、中信建投

（滬：６０１０６６）、中信證券（滬：６０００３０）等紛紛向下。

「跨境理財通２﹒０」在投資者准入條件、參與機構範圍、合格投資產品範圍、個人投資者

額度等方面作出優化。「南向通」的內地投資者門檻，新增「近３年個人年均收入不低於４０萬

元」（人民幣．下同）的可選條件，支持更多大灣區居民參與試點。個人投資者投資額度由

１００萬元，提高至３００萬元；業務試點範圍擴大至證券公司亦可參與。（ｒｙ）

