《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行行長潘功勝昨日（２４日）盤後突然在國新辦新聞發

布會上宣布，將於２月５日下調存款準備率０﹒５個百分點，向市場提供長期流動性１萬億元人

民幣，同時預告多項寬鬆措施。相比起人行寬鬆大禮包，外界更為在意的是人行預告降準的方式

，這是國內首次由人民銀行行長在新聞發布會上預告貨幣政策，內媒形容「史無前例」。官媒《

上海證券報》引述業內人士稱，潘功勝的溝通方式「或許透露了貨幣政策運用的新變化」，在建

立與金融市場的溝通機制、穩信心方面，「更加突出預期管理」。

人行下月降準，並於今日將支農支小再貸款、再貼現利率由２％下調至１﹒７５％，繼續推

動社會綜合融資成本的穩中有降。中金公司認為，本次鬆貨幣疊加前期銀行存款降息，為ＬＰＲ

下行鋪路，向實體讓利的空間擴大。中信建投研報指出，此次降準力度大，將提升上市銀行淨息

差０﹒３點子和２９點子的歸母淨利潤增速。政策的超預期出台，利好銀行板塊進入估值修復通

道。

滬深銀行股近全線升，中信銀行（滬：６０１９９８）升２﹒６％、郵儲銀行

（滬：６０１６５８）升２％、農業銀行（滬：６０１２８８）、工行（滬：６０１３９８）、

中行（滬：６０１９８８）齊升１％，建設銀行（滬：６０１９３９）升０﹒７５％。（ｃｔ）

