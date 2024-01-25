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AH股新聞

25/01/2024 09:24

【人行操作】人行今日淨投放３６６０億元，開展５０億ＣＢＳ

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行公布，今日進行的４６６０億元（人民幣．下同）７
天期逆回購，中標利率持平１﹒８％。
　　公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨投放３６６０億元，終止連續兩日收水

　　另外，人民銀行今日將開展５０億元三個月期票據互換（ＣＢＳ）操作，期限３個月，面向
公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標，費率為０﹒１０％。（ｃｔ）

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