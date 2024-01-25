《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行行長潘功勝昨日突然在國新辦新聞發布會上宣布，將

於２月５日下調存款準備率０﹒５個百分點，並向市場提供長期流動性１萬億元人民幣，還預告

更多意外的寬鬆措施，在農曆新年前為市場帶來一陣暖流。

相比起人行寬鬆大禮包，外界更為在意的是人行預告降準的方式，這是國內首次由人民銀行

行長在新聞發布會上預告貨幣政策，內媒形容「史無前例」。官媒《上海證券報》引述業內人士

稱，潘功勝的溝通方式「或許透露了貨幣政策運用的新變化」，在建立與金融市場的溝通機制、

穩信心方面，「更加突出預期管理」。

報道指，人行官員主動溝通、靠前溝通，可以引導微觀主體對未來經濟形勢進行合理預期。

人行在中國鞏固經濟、穩預期的關鍵時刻實施「超預期」行為，並採取「超預期」的方式，有望

對市場形成正向合力，對市場情緒能夠形成明顯提振。



＊中國版前瞻性指引？仍然有區別＊



根據報道的定義，「預期管理」指政策層通過加強與公眾的信息溝通，引導公眾預期向政策

目標靠攏，多國央行所使用的「前瞻性指引」也是預期管理工具的一部分。前瞻性指引是一種非

常規的貨幣政策，以美聯儲為例，儲局官員會在貨幣政策會議前的各種正式場合上發表講話，以

及提出對未來各項經濟數據的預期，藉此釋放政策信號，可以提高貨幣政策調控的有效性。

不過要留意到，人民銀行一向會發文預告其未來會採取的貨幣政策，這次只不過是將發布預

告的形式從文本改為由行長公開宣布，更多的只是形式和發布時機上的不同，和他國央行通過事

前溝通調整公眾預期的做法仍有區別，外界期待人民銀行官員未來能更好、更頻繁地與市場溝通

。（ｅｙ）

