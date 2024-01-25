《經濟通通訊社２５日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２４日）「滬股通」額度
餘額４９５﹒２８億元（人民幣．下同），買盤超賣盤，流入２４﹒７２億元，佔每日額度
４﹒７５％，「深股通」額度餘額５２０﹒３６億元，賣盤超買盤，流走３５６６﹒９萬元，佔
每日額度０﹒０７％。
「滬股通」首十大成交活躍股列表
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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－
（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）
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貴州茅台 （６００５１９） １１０３﹒０１ ９８２﹒５６ １２０﹒４５
中國平安 （６０１３１８） ５１１﹒４６ ５５３﹒３４ －４１﹒８８
招商銀行 （６０００３６） ５９４﹒４３ ３９７﹒９８ １９６﹒４５
長江電力 （６００９００） ６０４﹒３１ ２４７﹒３９ ３５６﹒９２
隆基綠能 （６０１０１２） １９０﹒０５ ６２４﹒２６ －４３４﹒２１
工業富聯 （６０１１３８） ３９６﹒７０ ３４５﹒７２ ５０﹒９８
中信證券 （６０００３０） ２６２﹒８０ ３４７﹒２８ －８４﹒４８
紫金礦業 （６０１８９９） ２０３﹒８９ ３９９﹒５９ －１９５﹒７０
農業銀行 （６０１２８８） ４７５﹒５８ １２４﹒２２ ３５１﹒３６
中國石油 （６０１８５７） ２２２﹒８７ ３６９﹒４７ －１４６﹒６０
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「深股通」首十大成交活躍股列表
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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱
（百萬人民幣） （百萬人民幣） 淨賣出－
（百萬人民幣）
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寧德時代 （３００７５０） ６８２﹒０１ ８４０﹒７０ －１５８﹒６９
中際旭創 （３００３０８） ５４０﹒６３ ３８７﹒３７ １５３﹒２６
比亞迪 （００２５９４） ４３４﹒１２ ４５５﹒６８ －２１﹒５６
五糧液 （０００８５８） ４３２﹒７３ ４２２﹒８１ ９﹒９２
平安銀行 （０００００１） ３３７﹒０７ ４６６﹒０２ －１２８﹒９５
邁瑞醫療 （３００７６０） ３９７﹒３３ ４００﹒７８ －３﹒４５
科大訊飛 （００２２３０） ３７８﹒０８ ４０９﹒８９ －３１﹒８１
北方華創 （００２３７１） ４４８﹒３９ ３３２﹒４３ １１５﹒９６
東方財富 （３０００５９） ２６５﹒４９ ４５９﹒２４ －１９３﹒７５
陽光電源 （３００２７４） ２８７﹒８１ ４０４﹒４９ －１１６﹒６８
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（以上數字取小數點後兩個位）
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