《經濟通通訊社２６日專訊》摩根士丹利下調中資股票主要指數目標，並上調對日本基準股

指的預期。其中，恒生指數目標由１８５００下調１３﹒５％至１６０００點。

報告稱，在中國市場方面，該行繼續看好Ａ股，而非離岸中資股份，因Ａ股更偏向製造業、

工業和清潔能源行業，且有對中國政策寬鬆反應更大的歷史記錄。該行預計，中國政策寬鬆今年

將逐漸加碼。

基於調低後的每股純利和市盈率預期，ＭＳＣＩ中國指數２０２４年底基本情景目標設在

５３，此前６月底目標為６０；恒生中國企業指數目標由６３５０點下調至５４５０點；滬深

３００指數目標由３８５０點下調至３５００點。

另一方面，基於上調後的每股純利和市盈率假設，東證指數２０２４年底基本情景目標設在

２８００點，此前６月底目標為２６００點，主因是認為日本股市現在可以維持１５倍的遠期市

盈率，高於市場普遍預期的１４﹒４倍。（ｒｈ）



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