《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務院總理李強在人民大會堂會見日本經

濟團體聯合會會長十倉雅和、日中經濟協會會長進藤孝生、日本商工會議所會長小林健率領的日

本經濟界訪華團。李強指出，中國堅持對外開放的基本國策，將繼續縮減外資准入負面清單，落

實好全面取消製造業領域外資准入限制，保障外資企業國民待遇，持續努力打造市場化、法治化

、國際化一流營商環境，歡迎日本等各國企業繼續投資中國。希望日方更好地為在日中國企業提

供開放、公正、非歧視的營商環境。

李強表示，中日各界要共同努力，重溫兩國邦交正常化的初心，堅持和平、友好、合作的正

確方向，把「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識落實處，推動中日關係重回健康發展軌

道。希望日方妥善處理歷史、台灣等原則性問題。

這是時隔逾四年後日本經濟代表團首次訪華。據《共同社》報道指，十倉雅和會後表示，李

強就致力於改善中國國內針對外資的商務環境作出強有力的發言，期待兩國各界各層面之間繼續

保持緊密溝通，不過報道又指出，就取消對日本水產品進口禁令一事，李強並無給予明確答覆。

