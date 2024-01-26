《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》中辦、國辦近日發布了《浦東新區綜合改

革試點實施方案（２０２３－２０２７年）》。上海市副市長華源今日在國新辦新聞發布會上表

示，試點方案包含了大量國家層面賦權浦東新區先行先試的改革舉措，上海將逐一抓好落地和落

實，為國家試制度、探新路。

例如，在要素的市場化方面，圍繞破解企業數據跨境流動面臨的障礙，正在選取一些重點領

域，研究細化數據分類分級管理相關規範標準與操作的流程。

在完善市場體系方面，將圍繞破除壁壘、開放場景、升級體系、優化環境等方面，抓緊研究

浦東新區放寬市場准入特別措施。

在擴大對外開放方面，上海自貿區及臨港新片區已經開展了一系列對接國際高標準經貿規則

的制度創新，還將通過鼓勵外商投資企業依法參與國內標準制定，實施全球資產管理夥伴計劃，

支持總部機構發展離岸經貿業務等舉措，協同推進深層次開放。

在金融發展方面，將進一步支持浦東繼續完善金融市場體系、產品體系、機構體系、基礎設

施體系，更好服務實體經濟發展。

