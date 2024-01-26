《經濟通通訊社２６日專訊》中國金茂（００８１７）公布，於今日，公司間接全資附屬公

司合肥灃茂與首開股份（滬：６００３７６）、南京嘉泰簽訂協議，據此，為後續就標的地塊的

開發開展合作，合肥灃茂同意向南京嘉泰提供合計不超過６﹒１２億（人民幣．下同）的誠意金

借款，按年利率５﹒５％計息；及有條件同意參與對南京嘉泰增資的公開掛牌程序。標的地塊的

土地使用權由首開股份於２０２３年１２月１４日透過公開競買程序投得。南京嘉泰為首開股份

為開發標的地塊而設立的項目公司。

首開股份於２０２３年１２月１４日透過公開競買程序以１１億元的代價投得標的地塊的土

地使用權，並於２０２４年１月１７日設立項目公司以開發標的地塊。於本公告之日，項目公司

的註冊資本為２０００萬元。標的地塊位於中國江蘇省南京市鼓樓區，為住宅用地，佔地面積約

１６７００平方米，規劃計容建築面積約為３６７３０平方米。

集團指，合肥灃茂向項目公司提供誠意金借款有利於集團與首開股份進一步落實標的地塊合

作開發各項事宜，充分發揮相關各方資源優勢，共同爭取項目收益優化，為集團在南京市獲取優

質土地資源儲備奠定基礎。（ａｃ）

