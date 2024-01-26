《經濟通通訊社２６日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，公

司總裁梅春曉已向董事會提出辭呈，請求辭去公司總裁職務，自今日起生效。經董事會決議，公

司委任譚建鑫接任公司總裁一職，自今日起生效。（ｋｋ）

