《經濟通通訊社２６日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，公
司總裁梅春曉已向董事會提出辭呈，請求辭去公司總裁職務，自今日起生效。經董事會決議，公
司委任譚建鑫接任公司總裁一職，自今日起生效。（ｋｋ）
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26/01/2024 18:23
《國企紅籌》新天綠色能源：梅春曉辭任總裁，譚建鑫接任
《經濟通通訊社２６日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，公
司總裁梅春曉已向董事會提出辭呈，請求辭去公司總裁職務，自今日起生效。經董事會決議，公
司委任譚建鑫接任公司總裁一職，自今日起生效。（ｋｋ）
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