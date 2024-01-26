《經濟通通訊２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平向中法建交６０周年招待會發表視頻致辭

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中法建交６０周年招待會２５日在國家大劇院舉行，國家主席習近平發表視頻致辭稱，中法雙方

要堅定不移地發展雙邊關係，以中法關係的穩定性應對世界的不確定性；要以中法文化旅遊年、

巴黎奧運會為契機，擴大人文交流、促進民心相通。



金融監管總局：保持房地產信貸整體穩定

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國家金融監督管理總局副局長肖遠企２５日在國新辦新聞發布會上表示，房地產產業鏈條長、涉

及面廣，對國民經濟具有重要影響，與廣大人民群眾生活也息息相關，金融業責無旁貸，必須大

力支持。



利好政策提振信心，人民幣資產走強

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在一系列利好政策助力下，１月２５日Ａ股迎來普漲行情，多隻「中」字頭股票表現活躍，海外

市場人民幣資產也在近幾日攜手上漲。在券商人士看來，監管部門釋放的政策信號為資本市場發

展提出了框架性目標，也為資本市場注入信心。





《上海證券報》



央企「備考」市值管理有心更有行

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「進一步研究將市值管理納入中央企業負責人業績考核。」日前，國務院國資委產權局負責人在

國新辦新聞發布會上的「點題」，開啟了央地國企控股上市公司在市值管理層面積極作為的全新

篇章，也牽引出這兩天「中字頭」股票全線大漲的上行Ｋ線。



金融監管總局：進一步優化個人住房貸款首付比例

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金融監管總局副局長肖遠企１月２５日在國新辦新聞發布會上表示，支持各地政府和住建部門，

因城施策進一步優化首付比例、貸款利率等個人住房貸款政策，指導督促銀行更好服務廣大人民

群眾剛性和改善性住房的融資需求。



自貿「朋友圈」延展升級，對外開放步履不停

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最新一批自貿試驗區制度創新成果公布，中非經貿深度合作先行區獲批建設，中瑞自貿協定升級

談判或將啟動??２０２４年開年以來，中國對外開放步履不停，高水平制度型開放加快推進。





《證券時報》



強大的貨幣鑄牢基石，助力金融強國建設

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貨幣是金融體系的基礎，是綜合國力、國際競爭力和宏觀治理能力的綜合體現。在加快建設金融

強國道路上，「強大的貨幣」作為「六個強大」關鍵核心金融要素首位，揭示了強大的主權貨幣

作為金融強國基石的深刻內涵。



Ａ股市場強勁反彈，「中字頭」創３年多最大漲幅

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Ａ股市場昨日整體實現強勁上漲。當天市場最大的亮點是國資概念股集體大漲，特別是「中字頭

」股票漲勢猛烈。Ｗｉｎｄ「中字頭」央企指數大漲６﹒８２％，創下近３年多的最大單日漲幅

。



因城施策用好政策工具箱，進一步優化首付比例

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金融監管總局副局長肖遠企１月２５日在國新辦新聞發布會上表示，支持各地政府和住建部門，

因城施策進一步優化首付比例、貸款利率等個人住房貸款政策，指導督促銀行更好服務廣大人民

群眾剛性和改善性住房的融資需求。（ｌｃ）

