《鍾之日記》１月２６日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國制裁中企傳聞再襲港股，恒生指數收報１５９５２，跌２５９點或跌１﹒６％，好不

容易的三連升被中斷，惟累計全周仍升６４３點或４﹒２％。今日港股主板成交逾１３１６億元

。

恒生科技指數今報３１８６，跌１２４點或跌３﹒８％。

港股早段窄幅上落，午後市場流傳消息指，美國國會在會議期間提出一項名為「生物安全法

案」的草案，擬禁止美國政府機構購買受限制生物技術公司的生物技術設備及服務，或與這些公

司簽訂、續約或擴展合同，美國聯邦政府所資助的醫療供應商也不被允許與受限制企業進行合作

，而藥明康德被指將是上榜企業之一。消息傳出後，藥明系全線急挫，拖累恒指跌幅擴大。



＊滬指平穩深市崩，人行保持強放水＊



滬深股市昨日觸發罕見大升市，今早稍見低開回吐，盤中曾倒升但不多，維持窄幅上落格局

直至午後，即使部分醫藥股出現閃崩行情，但在石油、地產、銀行及地方國企等板塊帶動下，滬

指今日四連升收場，小升０﹒１４％，報２９１０﹒２２，勉強守住二千九。累計全周滬指先崩

後補，周升２﹒７５％，結束連跌三周的強跌浪。

不過到了深市則是另一種模樣，藥明康德Ａ股閃崩帶動ＣＸＯ概念暴跌，深成指全日收跌

１﹒０６％，創業板指更瀉２﹒２３％。

面對本周共１５６７０億元人民幣逆回購到期，人民銀行全周仍然放水４１００億元人民幣

。拉漲行情告段落Ａ股成交回落，兩市全日成交８２８７億元人民幣，較上日的較高水平成交回

落約７％，陸股通淨流入約１５億元人民幣。



＊美法案未出台，藥明系先被血洗＊



美國對中國企業的打壓持續，今早先有聯想集團（００９９２）大跌，因被指美國政府辦公

室中有大量中國製的聯想電腦，該些電腦向中國發送數據，並主張立法禁止。聯想全日收挫近

１０％。

到下午，藥明系突然全系暴瀉，市場傳出，美國國會在會議期間提出一項名為《生物安全法

案》的草案，擬禁止美國政府機構購買受限制生物技術公司的生物技術設備及服務，或這些公司

簽訂、續約或擴展合同，美國聯邦政府所資助的醫療供應商也不被允許與受限制企業進行合作，

提案提議禁止的公司包括華大基因（深：３００６７６）、藥明康德（０２３５９）

（滬：６０３２５９）等中國公司。

而有關文件中提及「藥明生物首席執行官陳智勝曾任中國人民解放軍軍事醫學科學院兼職

教授」，藥明生物首席執行官陳智勝就此向內媒記者稱：「這只是一個反華議員的提議，到變成

法律是極小概率事件，而且要幾年時間。我個人也沒有在軍方任何機構任職過。我們會盡快公告

澄清一下」。

藥明康德一度恐慌式大瀉３２％，收市仍瀉１６％，藥明合聯（０２２６８）挫２０％，藥

明生物（０２２６９）跌１８％，藥明巨諾（０２１２６）跌５％。

藥明系大跌，或者有專家先行部署，被內地股民稱為「醫藥女神」的中歐基金旗下明星基金

經理葛蘭管理的「中歐醫療健康混合基金」近日公布去年第四季報告，顯示葛蘭對創新藥類股票

進行加倉，而對醫藥研發服務（ＣＸＯ）類股票一律減倉。基金季報顯示，藥明康德Ａ股的倉位

從三季度末的１０﹒３９％下調至９﹒２４％，減持數量高達２９１﹒１８萬股，藥明康德Ａ股

今日亦跌停。



＊又再開會打雞血，房企無精神＊



住建部今日上午召開城市房地產融資協調機制部署會。會議提出，國家層面將建立城市房地

產融資協調機制項目信息平台，各地要以項目為對象，抓緊研究提出可給予融資支持的房地產項

目名單，據報在本月底前，第一批項目名單落地後即可爭取貸款。

這個名單相比起數月前傳聞所指的「融資白名單」，威力有所減弱，因為這並非以企業實體

為單位，而是以房地產項目為單位，這意味著合資格的優質房企還得繼續進行房地產項目開發，

才可以拿到銀行貸款，但是投地和項目開發本身也是一種大量消耗現金流的行為，一加一減下來

，對房企而言未必劃算，當然具體如何操作還得看未來數日有否更多關於融資協調機制的信息流

出。

另外會議還針對各地樓市提出意見，充分賦予城市房地產調控自主權，各城市可以因地制宜

調整房地產政策，建議關注一線城市是否有更多鬆綁樓市的政策釋出。

內房股普遍跌，世茂集團（００８１３）、融創中國（０１９１８）跌３﹒９％，碧桂園

（０２００７）跌２﹒８％，雅居樂（０３３８３）跌２﹒７％，綠城（０３９００）跌２％，

龍湖（００９６０）走低１﹒８％。另外，中國恒大（０３３３３）將於下周一（２９日）進行

清盤呈請聆訊，股價先行跌４﹒６％。





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