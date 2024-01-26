《經濟通通訊社２６日專訊》國務院國資委近日表示，將研究把市值管理成效納入對中央企

業負責人的考核，引導中央企業負責人更加關注、更加重視所控股上市公司的市場表現。對此，

多家央企上市公司回應稱，該調整將進一步推動公司強化價值管理、提升股東回報水平，並紛紛

表態未來將持續提升市值管理質效。

中國海油（００８８３）（滬：６００９３８）表示，將堅持每年兩次現金分紅，持續強化

信息披露和投資者關係管理，科學運用市值管理的手段和方式，不斷提升資本市場對公司的認同

，為股東創造更大價值。

中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）表示，已圍繞上市公司質量一直在探索研究

市值管理，包括上市初制定了增持計劃，穩定股價預案等。此外，公司還將在價值創造、傳播等

方面持續發力。

中國建築（滬：６０１６６８）表示，自「中國特色估值體系」概念提出之後，公司對市值

管理工作的重視程度提升了一個等級。基本面上，就是訂單、利潤持續塑強提高，同時積極參與

投資者交流活動。現金分紅方面，公司一直在貫徹的策略，就是爭取比上一年度高。

中國交建（０１８００）（滬：６０１８００）表示，公司從２０２１年開始就市值管理工

作布局，涉及到股權激勵、信息披露、專業化重組、公司治理等方面。今年市值管理工作方面，

信息披露、現金分紅等將是提升方向。（ｌｃ）

