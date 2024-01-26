《經濟通通訊社２６日專訊》中國和新加坡簽署相關協定，雙方持普通護照人員可免簽入境

對方國家從事旅遊、探親、商務等私人事務，停留不超過３０日。協定將於２０２４年２月９日

（農歷除夕）正式生效。

至此，東南亞黃金旅遊線路「新馬泰」三個國家已全部對中國遊客免簽。

綜合內媒報道，該政策引起了旅遊市場的迅速反應。攜程（０９９６１）平台上，消息公布

後十分鍾，新加坡相關旅遊產品熱度環比增長超３０％，並有持續走高趨勢。同時，新加坡旅客

入境中國熱情也迅速點燃，Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ數據顯示，新加坡遊客搜索中國關鍵詞的搜索熱度

環比增長超２成；今年至今，新加坡旅客預訂入境中國的旅遊產品訂單量環比增長６６％。

去哪兒數據顯示，消息公布後，新加坡機票、酒店搜索量大幅增長，其中新加坡酒店搜索量

較發布前增長４倍。

同程旅行（００７８０）數據顯示，消息發布半小時內，新加坡相關搜索熱度較前日同一時

段上漲３４０％，春節期間往返新加坡的機票搜索量較前日同一時段上漲超５倍。

嶺南集團旗下的廣之旅在免簽消息公布後１小時內，新加坡的諮詢量增長了２００％，並且

諮詢報名的熱度仍在持續上升。（ｒｙ）

