《經濟通通訊社２６日專訊》２０２３年廣東省金融運行形勢新聞發布會昨日舉行。人民銀

行廣東省分行介紹，「跨境理財通」試點於２０２１年９月正式落地，截至２０２３年末，粵港

澳三地共６７家銀行、６﹒９２萬名投資者參與「跨境理財通」試點，累計辦理相關資金匯劃

１２８﹒１億元（人民幣．下同）。

為進一步滿足市場需求，人民銀行廣東省分行在總行的指導下，牽頭對《粵港澳大灣區「跨

境理財通」業務試點實施細則》進行了修訂及優化。下一步將持續為市場提供政策解讀，指導試

點機構落實業務優化措施，支持更多合資格的銀行及證券公司參與試點，以常態化跨境監管合作

為大灣區投資者保駕護航，助力各方主體共享大灣區金融改革紅利，穩步推進升級版「跨境理財

通」政策落地實施。



＊增加證券公司參與試點＊



優化主要包括三方面：一是調整「南向通」業務的內地投資者參與條件，降低參與門檻，新

增內地投資者「近３年本人年均收入不低於４０萬」的可選條件，支持更多大灣區居民參與試點

，同時將單個投資者的投資額度從１００萬元提高至３００萬元。

二是多方位擴大「跨境理財通」業務試點範圍，增加證券公司參與試點，同時將內地銷售銀

行的人民幣存款產品和Ｒ４風險等級的公募證券投資基金（不包括商品期貨基金）納入合資格產

品範圍。三是進一步優化「跨境理財通」業務的宣傳銷售安排。（ｒｙ）

