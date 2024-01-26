《經濟通通訊社２６日專訊》昨日下午，一份《關於綠地集團強制集資侵害員工合法權益的

舉報信》在網絡平台傳播，舉報人自稱是２４名綠地集團中原事業部的前員工，舉報信末尾留有

個人簽名、身份證和手機號碼。當晚綠地集團回應：「對於部分離職員工反映的持股相關問題，

公司高度重視，將本著實事求是的態度，充分溝通，全力妥善處理。」



＊員工控訴綠地強制集資購股，離職後退股難＊



根據網上流傳的舉報信，２４名舉報人控訴綠地集團強制員工集資、違規向員工提供借款、

損害員工利益等行為。２０１９年７月，綠地集團下發《關於實施＜綠地集團於部員工「富有計

劃」＞的通知（滬綠發〔２０１９〕９７號）》，要求全部管理幹部必須購買持有不低於規定數

額的員工持股平台的股份。這２４人為保住工作被迫購買股份，合計繳納９４８﹒２９萬元（人

民幣．下同）資金。

該舉報信還稱，綠地集團向員工提供借款，以持股平台格林蘭合夥公司的名義向員工發放貸

款，讓員工加槓桿參與混改企業的持股。

然而，２０２１年三季度，綠地開始大規模裁員，這些員工放棄了大額賠償配合裁員離職，

希望能退股拿回資金。但原本２﹒７元╱股的員工股，成交價卻被定在了１元╱股。經過一輪博

弈，２０２３年初綠地集團才允許持股員工可以按照３元╱股的價格減持股份。

但直到２０２４年１月４日，兌付並沒有順利進行，綠地要求前員工承擔配資利息才繼續兌

付，此舉可能導致他們本金大幅虧損，甚至會倒欠綠地集團錢。（ｒｙ）

