  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

26/01/2024 10:58

【內房困局】２４名前員工實名舉報強制集資，綠地集團：妥善處理

　　《經濟通通訊社２６日專訊》昨日下午，一份《關於綠地集團強制集資侵害員工合法權益的
舉報信》在網絡平台傳播，舉報人自稱是２４名綠地集團中原事業部的前員工，舉報信末尾留有
個人簽名、身份證和手機號碼。當晚綠地集團回應：「對於部分離職員工反映的持股相關問題，
公司高度重視，將本著實事求是的態度，充分溝通，全力妥善處理。」
　
＊員工控訴綠地強制集資購股，離職後退股難＊
　
　　根據網上流傳的舉報信，２４名舉報人控訴綠地集團強制員工集資、違規向員工提供借款、
損害員工利益等行為。２０１９年７月，綠地集團下發《關於實施＜綠地集團於部員工「富有計
劃」＞的通知（滬綠發〔２０１９〕９７號）》，要求全部管理幹部必須購買持有不低於規定數
額的員工持股平台的股份。這２４人為保住工作被迫購買股份，合計繳納９４８﹒２９萬元（人
民幣．下同）資金。
　　該舉報信還稱，綠地集團向員工提供借款，以持股平台格林蘭合夥公司的名義向員工發放貸
款，讓員工加槓桿參與混改企業的持股。
　　然而，２０２１年三季度，綠地開始大規模裁員，這些員工放棄了大額賠償配合裁員離職，
希望能退股拿回資金。但原本２﹒７元╱股的員工股，成交價卻被定在了１元╱股。經過一輪博
弈，２０２３年初綠地集團才允許持股員工可以按照３元╱股的價格減持股份。
　　但直到２０２４年１月４日，兌付並沒有順利進行，綠地要求前員工承擔配資利息才繼續兌
付，此舉可能導致他們本金大幅虧損，甚至會倒欠綠地集團錢。（ｒｙ）

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金