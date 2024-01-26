《經濟通通訊社２６日專訊》昨日下午，一份《關於綠地集團強制集資侵害員工合法權益的
舉報信》在網絡平台傳播，舉報人自稱是２４名綠地集團中原事業部的前員工，舉報信末尾留有
個人簽名、身份證和手機號碼。當晚綠地集團回應：「對於部分離職員工反映的持股相關問題，
公司高度重視，將本著實事求是的態度，充分溝通，全力妥善處理。」
＊員工控訴綠地強制集資購股，離職後退股難＊
根據網上流傳的舉報信，２４名舉報人控訴綠地集團強制員工集資、違規向員工提供借款、
損害員工利益等行為。２０１９年７月，綠地集團下發《關於實施＜綠地集團於部員工「富有計
劃」＞的通知（滬綠發〔２０１９〕９７號）》，要求全部管理幹部必須購買持有不低於規定數
額的員工持股平台的股份。這２４人為保住工作被迫購買股份，合計繳納９４８﹒２９萬元（人
民幣．下同）資金。
該舉報信還稱，綠地集團向員工提供借款，以持股平台格林蘭合夥公司的名義向員工發放貸
款，讓員工加槓桿參與混改企業的持股。
然而，２０２１年三季度，綠地開始大規模裁員，這些員工放棄了大額賠償配合裁員離職，
希望能退股拿回資金。但原本２﹒７元╱股的員工股，成交價卻被定在了１元╱股。經過一輪博
弈，２０２３年初綠地集團才允許持股員工可以按照３元╱股的價格減持股份。
但直到２０２４年１月４日，兌付並沒有順利進行，綠地要求前員工承擔配資利息才繼續兌
付，此舉可能導致他們本金大幅虧損，甚至會倒欠綠地集團錢。（ｒｙ）
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