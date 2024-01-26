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AH股新聞

26/01/2024 11:57

《中國要聞》國資委：提高央企上市公司質量，完善績效評價體系

　　《經濟通通訊社２６日專訊》官媒《學習時報》今日刊發國務院國資委黨委署名文章《以新
擔當新作為開創國資央企高質量發展新局面》。
　　文章提出，要聚焦提高企業質量效益，全力推動我國經濟持續回升向好。深入推進提高央企
控股上市公司質量專項行動，完善上市公司績效評價體系，充分體現上市公司真實價值。
　　以數字化為支撐、智能化為方向，加強管理體系和管理能力建設，強化集團戰略管控，優化
企業財務、規劃、市場運營管理鏈條，推進全產業鏈、全價值鏈降本節支，深化「兩金」管控和
虧損治理，提升資產周轉效率和經營創現能力。堅決有力防控重點領域風險，加快健全合規管理
長效機制，牢牢守住安全發展底線。
　
＊堅持新興產業和傳統產業兩端發力＊
　
　　另外，堅持戰略性新興產業和傳統產業兩端發力。深入實施產業煥新行動，力爭在人工智能
、新能源、新能源汽車等重點領域形成一批標志性成果，加快建設戰略性新興產業集群；扎實推
進未來產業啟航行動，在類腦智能、量子信息、深地深海、激光製造等領域突破一批關鍵技術、
形成一批標志性產品。
　　持續推動傳統產業強基轉型，促進實施製造業重點產業鏈高質量發展行動，加快數字化轉型
試點和智能工廠建設，深入推進工業、建築、交通等領域綠色低碳轉型。（ｒｙ）

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