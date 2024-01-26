《經濟通通訊社２６日專訊》孟加拉國央行發布消息稱，由今年２月４日起，人民幣將在該

國實時支付結算系統（ＲＴＧＳ）上進行貿易結算。

據悉，２０２２年９月，孟加拉國啟動了包括美元、英鎊、歐元、日圓和加元五種外幣的自

動清算業務。（ｒｙ）

