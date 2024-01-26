《經濟通通訊社２６日專訊》市場流傳美國擬出台《生物安全法案》，確保外國生物技術公

司無法獲得美國納稅人的資金，引發一眾相關Ａ股及港股午後集體閃崩，多家受牽連公司均就此

回應。

美國國會在會議期間提出一項名為《生物安全法案》的草案，擬禁止美國政府機構購買受限

制生物技術公司的生物技術設備及服務，或這些公司簽訂、續約或擴展合同，美國聯邦政府所資

助的醫療供應商也不被允許與受限制企業進行合作，提案提議禁止的公司包括華大基因

（深：３００６７６）、藥明康德（滬：６０３２５９）等中國公司。

而有關文件中提及「藥明生物首席執行官陳智勝曾任中國人民解放軍軍事醫學科學院兼職教

授」，藥明生物首席執行官陳智勝就此向內媒記者稱：「這只是一個反華議員的提議，到變成法

律是極小概率事件，而且要幾年時間。我個人也沒有在軍方任何機構任職過。我們會盡快公告澄

清一下」。



＊華大基因及子公司回應：正在核實、評估＊



內媒以投資者身份從華大基因方面獲悉，公司注意到了美國擬提相關生物安全法案，但不認

為公司今天股價走勢與該法案有直接聯繫，公司管理層會對這一事件進行評估、討論，若真的將

對公司業績造成嚴重影響，不排除會與美方主動溝通，若是法案未來真的出台對公司業績產生了

不利影響，公司也會披露。

華大基因其子公司華大智造（滬：６８８１１４）亦回應，公司正在核實、評估。（ｃｔ）

