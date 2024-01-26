《經濟通通訊社２６日專訊》寬鬆強心針加上央企市值管理刺激，滬深股市昨日遭遇近年罕

見的大升市，今早稍見低開回吐，滬綜指低開０﹒２８％，報２８９７﹒９１點，二千九站不穩

，深成指低開０﹒５２％，創業板指顯著低開１﹒０１％，地產股續造好，半導體股走低。

國際評級公司穆迪最新將１７家中國地方政府融資平台（ＬＧＦＶ）評級下調一檔，原因是

其關聯的地方政府對這些ＬＧＦＶ的支持度有所下降。穆迪另外確認９家中國ＬＧＦＶ的評級，

惟展望調整至負面。

內地將放寬部分房企利用銀行貸款償還存量債務，金監總局副局長肖遠企昨日在記者會上表

示，將召開相關工作部署會，要求銀行盡快行動起來，加快推進城市房地產融資協調機制落地見

效，另外還會因城施策進一步優化首付比例、貸款利率等個人住房貸款政策。留意到肖遠企會上

言辭強硬，稱房地產產業鏈條長、涉及面廣，對國民經濟具有重要影響，與廣大人民群眾生活也

息息相關，金融業責無旁貸，必須大力支持。

金監總局會上亦公布，截至２０２３年末國內銀行業金融機構不良貸款餘額３﹒９５萬億元

（人民幣．下同），較年初增加１４９５萬億元，不良貸款率為１﹒６２％。

人民銀行今日進行４６１０億元７天期逆回購，淨投放３９００億元。面對本周共

１５６７０億元逆回購到期，全周仍然放水４１００億元。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）

今早低開５１點子，報７﹒１７３０。（ｅｙ）

