《經濟通通訊社２６日專訊》寬鬆強心針加上央企市值管理刺激，滬深股市昨日遭遇近年罕

見的大升市，今早稍見低開回吐，盤中曾倒升但不多，半日收市仍跌０﹒３８％，報

２８９５﹒１４點，二千九站不穩但仍有機會再上，而深市在半導體板塊拖累下帶跌，深成指跌

０﹒７７％，創業板指更挫１﹒５７％。

面對本周共１５６７０億元（人民幣．下同）逆回購到期，人民銀行全周仍然放水４１００

億元。拉漲行情告段落Ａ股成交回落，兩市半日成交５０６４億元，較上日同時段成交減少

５﹒５％，陸股通淨流出約２５億元。



＊恐歐盟實施半導體技術封鎖，半導體板塊震＊



歐盟委員會日前頒布一項旨在確保經濟安全的戰略計劃，建議包括對具有潛在軍事用途的技

術實施嚴格出口管制，意味著荷蘭國內對半導體設備及技術的出口管制可能擴寬到整個歐盟。海

外半導體板塊正慶祝走出下行周期，Ａ股半導體板塊今早卻震盪下挫，盛美上海

（滬：６８８０８２）瀉１２％，通富微電（深：００２１５６）跌８﹒１％，盛景微

（滬：６０３３７５）跌７﹒７％，聚辰股份（滬：６８８１２３）跌７﹒４％，兆易創新

（滬：６０３９８６）跌６﹒９％，龍迅股份（滬：６８８４８６）跌６﹒６％，長川科技

（深：３００６０４）走低５﹒９％，中微公司（滬：６８８０１２）跌５﹒２％。

中國駐歐盟使團團長傅聰在接受外媒訪問時表示，中國強調自力更生，但並不意味著不與他

國合作。他警告，沒有中國市場，不知道像ＡＳＭＬ這樣的海外半導體廠商的優勢地位還能維持

多久，永遠不要低估中國科學家和工程師的聰明才智。



＊關注房企融資協調部署會，內房先升為敬＊



據《中國建設報》微信公眾號公布，住房城鄉建設部今早１０時召開城市房地產融資協調機

制部署會。內房股受鼓舞，華夏幸福（滬：６００３４０）漲９﹒８％，招商蛇口

（深：００１９７９）升３﹒４％，新城控股（滬：６０１１５５）升２﹒９％，金地集團

（滬：６００３８３）升２﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）揚１﹒９％，萬科Ａ

（深：０００００２）升１﹒６％。

金監總局副局長肖遠企昨日在記者會上表示，將召開相關工作部署會，要求銀行盡快行動起

來，加快推進城市房地產融資協調機制落地見效，另外還會因城施策進一步優化首付比例、貸款

利率等個人住房貸款政策。肖遠企又稱房地產產業鏈對國民經濟具有重要影響，與廣大人民群眾

生活也息息相關，金融業責無旁貸，必須大力支持。（ｅｙ）

