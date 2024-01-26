《經濟通通訊社２６日專訊》滬深股市昨日觸發罕見大升市，今早稍見低開回吐，盤中曾倒

升但不多，維持窄幅上落格局直至午後，即使部分醫藥股出現閃崩行情，但在石油、地產、銀行

及地方國企等板塊帶動下，滬指今日四連升收場，小升０﹒１４％，報２９１０﹒２２，勉強守

住二千九。累計全周滬指先崩後補，周升２﹒７５％，結束連跌三周的強跌浪。

不過到了深市則是另一種模樣，有傳新藥研究龍頭藥明康德（滬：６０３２５９）可能會被

美國政府制裁，ＣＸＯ概念暴跌，加上半導體板塊從開市跌到收市，深成指全日收跌１﹒０６％

，創業板指更瀉２﹒２３％。

面對本周共１５６７０億元（人民幣．下同）逆回購到期，人民銀行全周仍然放水４１００

億元。拉漲行情告段落Ａ股成交回落，兩市全日成交８２８７億元，較上日的較高水平成交回落

約７％，陸股通淨流入約１５億元。



＊美制裁風險增，藥明康德跌停＊



市場流傳消息指，美國國會在會議期間提出一項名為「生物安全法案」的草案，擬禁止美國

政府機構購買受限制生物技術公司的生物技術設備及服務，或這些公司簽訂、續約或擴展合同，

美國聯邦政府所資助的醫療供應商也不被允許與受限制企業進行合作，而上榜企業將包括藥明康

德和華大基因（深：３００６７６）。

藥明系港股暴跌，領跌藍籌，打斷港股觸底反彈的勢頭，至於藥明康德Ａ股午後股價亦直線

跌停，封單１３萬手，報６５﹒９６元，創半年新低；華大基因股價跌３％，公司及時回應，稱

不認為公司今天股價走勢與該法案有直接聯繫，公司管理層會對這一事件進行評估、討論。

事實上，被稱為醫藥女神的明星基金經理葛蘭，於第四季在其管理的基金中，對醫藥研發服

務（ＣＸＯ）類股票一律減倉，包括藥明康德。其他被葛蘭基金減持的股份中，康龍化成

（深：３００７５９）瀉１２﹒９％，泰格醫藥（深：３００３４７）跌一成，凱萊英

（深：００２８２１）跌７％。



＊股民炒地圖，地方國資接力央企上升＊



地方兩會正在召開，多省市政府工作報告提到國有企業改革，受政策利好提振，Ａ股「炒地

圖」行情發酵。今日早盤上海地區股表現強勢，隨後海南、福建等地區個股也大幅升溫。究其原

因，一方面含有地名的個股多以國資為主，另一方面也因地名股辨識度相對較高，易受資金關注

。

海南板塊方面，海南瑞澤（深：００２５９６）、京糧控股（深：０００５０５）、海南椰

島（滬：６００２３８）、海南高速（深：０００８８６）及海峽股份（深：００２３２０）等

紛紛漲停；福建地區方面，海峽創新（深：３００３００）漲１０﹒１％，平潭發展

（深：０００５９２）漲停，廈門信達（深：０００７０１）升５﹒５％，福建水泥

（滬：６００８０２）升２﹒２％。

住建部今日上午召開城市房地產融資協調機制部署會。會議提出，國家層面將建立城市房地

產融資協調機制項目信息平台，據報在本月底前，第一批項目名單落地後即可爭取貸款。內房股

連日炒國策，保利發展（滬：６０００４８）漲３﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）升

２﹒８％，招商蛇口（深：００１９７９）升２﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）升

２﹒４％，格力地產（滬：６００１８５）升２﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３３３﹒８２ －０﹒２７

上證綜合指數 ２９１０﹒２２ ＋０﹒１４ ４０２４﹒００

上證Ａ股指數 ３０５１﹒０６ ＋０﹒１４

深證成份指數 ８７６２﹒３３ －１﹒０６ ４２６２﹒９３

深圳創業板指數 １６８２﹒４８ －２﹒２３

上證Ｂ股指數 ２４８﹒４６ ＋１﹒６６ ４﹒３７

深證Ｂ股指數 １０３６﹒０３ ＋０﹒０５ １﹒１０

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