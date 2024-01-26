《經濟通通訊社２６日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒１４％，報３０５１﹒０６點。
北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４８８﹒９６億元，
用３１﹒０４億元或６％，淨流入約１９億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１５﹒１億元，為連續兩個交易日流入
。（ｒｙ）
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26/01/2024 15:15
《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒１４％，陸股通流入１５億元人幣
《經濟通通訊社２６日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒１４％，報３０５１﹒０６點。
北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４８８﹒９６億元，
用３１﹒０４億元或６％，淨流入約１９億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１５﹒１億元，為連續兩個交易日流入
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