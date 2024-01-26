《經濟通通訊社２６日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒１４％，報３０５１﹒０６點。

北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４８８﹒９６億元，

用３１﹒０４億元或６％，淨流入約１９億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１５﹒１億元，為連續兩個交易日流入

。（ｒｙ）

