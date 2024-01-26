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AH股新聞

26/01/2024 14:13

《Ａ股焦點》藥明康德Ａ瀉至跌停，明星基金經理葛蘭減倉疑引恐慌

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中歐基金旗下明星基金經理葛蘭因擁有美國醫學博士學位，被
內地股民稱為「醫藥女神」，而由葛蘭管理的「中歐醫療健康混合基金」近日公布去年第四季報
告，顯示葛蘭對創新藥類股票進行加倉，而對醫藥研發服務（ＣＸＯ）類股票一律減倉，此外，
有傳聞指藥明康德遭美國認為威脅國家安全，事件疑引發相關股票今日暴瀉。
　　基金季報顯示，藥明康德Ａ股（滬：６０３２５９）的倉位從三季度末的１０﹒３９％下調
至９﹒２４％，減持數量高達２９１﹒１８萬股，消息或引發藥明康德Ａ股現價跌停，成交近
３０億元人民幣，藥明康德Ｈ股（０２３５９）更大跌近２０％，同系港股藥明生物
（０２２６９）現跌２３﹒８％；
　　至於其他被葛蘭拋棄的Ａ股方面，康龍化成（深：３００７５９）跌１１﹒６％，泰格醫藥
（深：３００３４７）跌９﹒１％，凱萊英（深：００２８２１）挫５﹒８％。
　　而獲葛蘭第四季加倉的恒瑞醫藥（滬：６００２７６），股價跌１﹒７％，報４０﹒５元；
同仁堂（滬：６０００８５）則升０﹒９％。（ｅｙ）

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