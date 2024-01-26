《經濟通通訊社２６日專訊》國際評級公司穆迪最新將１７家中國地方政府融資平台

（ＬＧＦＶ）評級下調一檔，原因是其關聯的地方政府對這些ＬＧＦＶ的支持度有所下降。



表列被下調信用評級的地方融資平台

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最終母公司 相關發行人 關聯地方政府

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常德市經濟建設投資集團 常德市經濟建設投資集團 湖南省常德市

廣西北部灣投資集團 廣西北部灣投資集團 山東省

廣西交通投資集團 廣西交通投資集團 山東省

廣西投資集團 中港投資有限公司 廣西省

河南省鐵路建設投資集團 河南省鐵路建設投資集團 河南省

湖南湘江新區發展集團 湖南湘江新區發展集團 湖南省長沙市

梅溪湖投資（長沙）有限公司

拉薩市城市建設投資經營有限公司 拉薩市城市建設投資經營有限公司 西藏自治區拉薩市

臨沂城市建設投資集團 臨沂城市建設投資集團 山東省臨沂市

沂晟國際有限公司

臨沂城市發展集團 臨沂城市發展集團 山東省臨沂市

山東省土地發展集團 山東省土地發展集團 山東省

水發集團有限公司 水發集團股份有限公司 山東省

水發國際控股（ＢＶＩ）有限公司

濰坊市城市建設發展投資集團 濰坊市城市建設發展投資集團 山東省濰坊市

煙台芝罘財金控股集團 煙台芝罘財金控股集團 山東省煙台市芝罘區

銀川通聯資本投資運營集團 銀川通聯資本投資運營集團 寧夏自治區銀川市

鄭州地鐵集團有限公司 鄭州地鐵集團有限公司 河南省鄭州市

中原豫資投資控股集團 中原志誠投資有限公司 河南省

中原豫資投資控股集團

中原志誠有限公司

株洲市城市建設發展集團 株洲市城市建設發展集團 湖南省株洲市

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穆迪確認另外９家中國ＬＧＦＶ的評級，惟展望調整至負面。



表列評級展望被下調至負面的地方融資平台

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最終母公司 相關發行人 關聯地方政府

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成都經開國投集團 成都經開國投集團 四川省成都市經濟技術開發區

成都高新投資集團 成都高新投資集團 四川省成都市經濟技術開發區

成都天府新區投資集團 成都天府新區投資集團 四川省成都市經濟技術開發區

重慶發展投資有限公司 重慶發展投資有限公司 四川省成都市

河南水利投資集團 河南水利投資集團 河南省

青島海發國有資本 青島海發國有資本投資運營集團 山東省青島市

投資運營集團

山東省財金投資集團 山東財金國際控股有限公司 山東省

山東省財金投資集團

濟南城市建設集團 濟南城市建設集團 山東省濟南市

濟南建設國際投資有限公司

濟南能源集團 濟南能源集團 山東省濟南市

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（ｅｙ）

