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AH股新聞

26/01/2024 09:43

【大國博弈】王毅訪泰三天，與美國國家安全顧問沙利文曼谷會晤

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國外交部發言人汪文斌宣布，應泰國副總理兼外長班比邀請
，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於１月２６日至２９日訪問泰國。
　　汪文斌並指，經中美雙方商定，王毅將在曼谷同美國總統國家安全事務助理沙利文舉行新一
輪會晤。
　　美媒報道，沙利文將赴泰國，與王毅討論胡塞武裝襲擊紅海航運的問題。美國希望看到中國
政府就此事向伊朗政府施壓。（ｓｌ）

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