《經濟通通訊社２６日專訊》研究機構Ｃａｎａｌｙｓ最新報告指出，２０２３年第四季，

中國內地智能手機市場跌幅進一步收窄，整體出貨７３９０萬部，同比下跌１％。出貨量排名前

五的手機廠商依次為蘋果、榮耀、ｖｉｖｏ、華為和小米。其中，華為出貨同比上升４７％，回

歸榜單前五，排名第四。Ｃａｎａｌｙｓ研究分析師鍾曉磊（Ｌｕｃａｓ Ｚｈｏｎｇ）表示，

華為成為本季度最大黑馬，時隔１０個季度重回中國市場出貨前五榜單。

具體來看，蘋果出貨１７５０萬部，位居榜首。蘋果新產品供應充足，出貨同比增長６％；

榮耀以１６％的市場份額緊隨其後，位居第二，出貨１１７０萬部；ｖｉｖｏ出貨１１３０萬部

，排名上升至第三；華為出貨１０４０萬部，通過旗艦新品出貨同比上升４７％，回歸前五；小

米數字系列新品在四季度取得亮眼表現，以９５０萬部出貨保持排名第五。



＊去年中國智能手機出貨量跌５％，蘋果首奪魁＊



全年來看，２０２３年中國智能手機出貨量同比下降５％至２﹒７３億部。蘋果首次奪得中

國大陸市場全年出貨第一位置，同比出貨微增１％。全年市場份額進一步提升至１９％。

ｖｉｖｏ、ＯＰＰＯ和榮耀勢均力敵，企穩在１６％的市場份額，全年分別出貨４４５０萬部、

４３９０萬部、４３６０萬部。小米以１３％維持在全年市場第五。位於第六名的華為全年份額

從２０２２年的８％躍升至１２％，出貨同比增長４８％。（ｓｌ）

