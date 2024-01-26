《經濟通通訊社２６日專訊》旅途期間小心遇上這種騙子！內地傳媒報道，廣州鐵路警方近

日破獲一宗特大信用卡詐騙案，騙徒主要在列車等人潮集中地方搭訕，令其他旅客降低警覺性後

，聲稱自己是推銷員，可以提供「１元藍莓」、「１元洗車」、「１元買鍋」等廉價商品和服務

，但需要刷卡結算。騙徒使用改裝過的ＰＯＳ機為上當的旅客刷卡，套取旅客的信用卡資料後再

盜刷。經警方核實，受害者涉及全國２５省８３地市共１０１５人，涉案總值高達１０３３萬元

（人民幣．下同）。

報道指，案中核心人物張某、盧某森、韋某平、戴某柏２０２２年８月通過網絡結識後一拍

即合，共同學習改裝ＰＯＳ機和製作偽卡技術，將ＰＯＳ機改造為「傀儡ＰＯＳ機」，再通過「

替還債務」、提供「啟動資金」、高額提成分贓等手段發展多名骨幹成員，形成一個成員固定、

組織嚴密、分工明確的犯罪集團。



＊列車上搭訕誘騙刷卡，警方共拘９３人＊



這個犯罪集團在２０２３年４月才開始進入警方視線。當月１１日，廣州鐵路警方在梳理鐵

路１２３０６旅客訴求數據時，發現兩名旅客在列車上被其他乘客誘導購物後被異地盜刷資金的

線索，於是立即展開核查，結果發現，該兩名旅客均是在乘車時被人以商品推銷員的身份搭訕，

誘導以每袋１元的價格通過ＰＯＳ機刷卡購買「促銷」藍莓等土特產，半個月後分別被盜刷

３﹒８萬元和１﹒８７萬元。

經深入調查，警方逐漸發現案中核心人物的身影，並成立專案組查清案情。專案組２０２３

年４月下旬在浙江寧海、廣東深圳、廣西來賓等地公安機關協助下，進行第一輪拘捕行動。同年

７月中旬，在公安部鐵路公安局的統一指揮下，廣東、浙江、廣西、福建、河南等１７地抓捕組

同時行動，經過六個晝夜，將戴某柏等９３名涉案人員拘捕，並成功搗毀１１處犯罪據點，當場

扣押ＰＯＳ機、手機、電腦等電子設備２０４台。目前廣州鐵路警方已對該案偵查終結，將疑犯

移送檢察機關審查起訴。（ｓｌ）

