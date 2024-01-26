《經濟通通訊社２６日專訊》中國駐洛杉磯總領館網站通報，一名中國公民１月２３日（周

二）晚在夏威夷檀香山市區街道被潑不明化學液體，嚴重受傷，入院治療。總領事郭少春第一時

間向夏威夷州政府負責人提出交涉，對案件的發生表達高度關切，強烈譴責兇手殘忍不法行為，

要求夏州政府全力協調救治受傷中國公民，敦促警方加緊偵辦案件，盡快將兇手繩之以法，並查

明其作案動機。總領館已派出工作組於２４日緊急趕赴檀香山開展工作。當地警方已立案調查。

據媒體報道，遇襲的中國公民為一名參與國際交流計劃在當地一所私立學校任客座中文教師

的２５歲女子。事發當晚，女子在街道行走時，一名男子從正面接近並朝女子臉部潑灑化學液體

，導致女子臉部和上半身嚴重灼傷，以及喉嚨和肺部受傷。女子遇襲後跑到附近健身房求救。在

救護人員到達前，健身房職員曾用水為女子沖洗傷口。目前女子正在深切治療部留醫。

報道引述目擊者指，疑犯是一名年約２０多歲男子，身穿黑色連帽外套、迷彩褲，並戴著白

色口罩，但後來有人看到他赤裸上身，背著黑色背包，騎著單車離開。警方目前尚未拘捕到疑犯

，也未能確定男子所使用的化學液體是甚麼。（ｓｌ）

