【ＦＯＣＵＳ】經濟強勁，通脹走低，標指新高……卻無助拜登贏得民心，最新公布的蓋洛

普民調顯示，剛剛迎來任期第三年的拜登支持率僅３９﹒８％，為美國歷屆總統尾二（略好於卡

特的３７﹒４％）。時值前總統特朗普在共和黨各州初選中風頭無兩，１１月總統大選大概率再

上演「兩老對決」戲碼。以高舉「復仇」大旗的特朗普的戰鬥力，和拜登跌跌不休的支持率，達

沃斯精英們的擔憂似愈來愈接近現實。



＊消費加持上季ＧＤＰ大超預期＊



繼１月製造業ＰＭＩ初值意外重回榮枯線（５０﹒３）之上後，美國周四（２５日）揭盅的

２０２３年第四季ＧＤＰ，錄增長３﹒３％（預期：２％），距離軟著陸目標再近一步。經濟驚

人的韌性主要來自消費者支出，貢獻整體增長１﹒９１個百分點，其中服務業佔１﹒０７個百分

點。

此亦印證了消費者巨頭的漂亮業績，從寶潔到ＶＩＳＡ再到達美航空，第四季盈利均超預期

。而受益通脹前景和收入預期的改善，１月密西根大學消費者信心指數飆升至７８﹒８，加上去

年１２月的升幅，錄１９９１年經濟衰退後最大漲幅。

再加上第四季ＰＣＥ（個人消費支出）年率初值顯著放緩至１﹒７％，失業率低至３﹒７％

，標指刷新紀錄新高，一度企上４９００點，整體氛圍頗似重回「咆哮的２０年代

（Ｒｏａｒｉｎｇ ＇２０ｓ）」。



＊通脹觀感、左派激進不討好＊



離奇的是，經濟、通脹、就業、股市齊歌舞升平，但據蓋洛普同日公布的民調，僅２８％的

美國人認為國家經濟狀況優良，另有３１％、４１％的美國人認為經濟表現一般、差劣；結果並

顯示，多達６５％的美國人不認可拜登的工作表現，而年輕人（１８－２９歲）、黑人、亞裔的

不認可佔比則為７１％、４９％、５９％。

大派錢、抗通脹、創職位的拜登，到底是哪裏得罪了美國人？玄機之一在於，即使通脹讀數

下降，但自大流行以來高昂的消費品、服務業價格、住房成本，早已令「通脹＝拜登」根深蒂固

於美國人的記憶，加上疫情期間的紓困支票、學生貸款減免不再，換言之，拜登愈是吹噓「拜登

經濟學」的成功，美國人的感受就愈差。

玄機之二則是，以「民主捍衛者」自居的拜登，大力攻擊特朗普ＭＡＧＡ（令美國再次偉大

）的策略似正適得其反。就在月初國會山莊三周年騷亂紀念日時，拜登在賓州社區學院發表演講

，指特朗普一旦當選，「從第一天起就會成為獨裁者」，但民調顯示，選民認為民主黨的左派激

進意識形態比共和黨更極端。



＊政經密密推演特朗普再當選＊



最致命之處，是拜登老邁、懵懂的形象揮之不去，對他８１歲年齡的關注遠超過對特朗普的

，精力充沛、鼓舞人心、思維敏捷、強領導力，都幾乎與他格格不入。特朗普的籌碼還包括，在

大流行前的任期前三年，同樣擁有５０年最低的失業率、持續增長的經濟、薪資、股市。

盡管特朗普眼下面臨最高法院下月８日就其取消參選資格的聽證會，但基於科羅拉多州、緬

因州取消其資格所依據的憲法第１４修正案第３條，自１８６８年７月９日通過以來一直處於休

眠狀態，如何解釋勢掀巨大爭議，如同他的其他機密文件處理不當、偽造封口費商業記錄等案件

，恐最終都難令特朗普消失於選票之上。

鑒於此，華爾街正密密推演特朗普一旦當選後的影響，包括可能的企業稅低企提振股市，貿

易地緣緊張提振美元等。而在剛閉幕不久的達沃斯論壇上，政治精英們亦嚴陣以待，歐洲央行行

長拉加德明言，「我們都對此感到擔憂，因美國是全球最大經濟體、最強國防國家……歐洲最好

的防守就是進攻，擁有真正的單一市場。」

