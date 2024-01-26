《經濟通通訊社２６日專訊》據《彭博》今日引述知情人士報道，中國證券監管機關已要求

部分中資機構不要新增地方政府融資平台（ＬＧＦＶ）發行的一年期以內美元債。

知情人士稱，中國證監會的代表本周初向香港一些中資資產管理公司發出窗口指導，要求他

們不要新增此類短期票據。資產管理公司可以在二級市場上出售這些票據，這些票據的期限通常

為３６４天。

報道指，中國投資者是境外城投美元債的主要買家。該指導是城投債市場的最新警訊，由於

發行實體得到國家支持，該市場以往被視為比中國其他債券更安全。

報道並提到，中國證監會未立即回覆尋求置評的傳真。



＊月初曾傳監管叫停３６４天城投離岸債＊



本月初，《路透》曾引述多名消息人士指出，游離在監管之外的３６４天期城投離岸債已經

被監管機構果斷叫停；城投蜂擁進入離岸債市場有明顯的監管套利傾向，與當前化債大方向背離

。

不過，國家外匯局回應查詢稱，未出台新的跨境融資政策，但將積極配合相關部門按照嚴控

增量、化解存量原則，穩妥有序化解地方政府融資平台債務風險。

中國地方財政問題持續緊張，作為地方融資平台的城投公司四出撲水，於去年第四季密集發

行短期限（３６４天）境外美元債。分析指這類３６４天期離岸債的還款期限剛好比一年期債券

少一天，能繞開國家發改委有關一年期以上境外債須經審核的規定。（ｓｌ）

