《經濟通通訊社２６日專訊》中共中央政治局委員、外交部長王毅今起應邀訪問泰國四天，

期間將與美國總統國家安全事務助理沙利文舉行新一輪會晤，據報兩人將討論紅海局勢。美國白

宮則表示，會晤在今、明兩天舉行。

中國外交部發言人汪文斌今日在外交部例行記者會上指出，王毅與沙利文保持戰略溝通，是

中美兩國元首達成的重要共識。在新一輪會晤當中，王毅將就中美關係、台灣問題等表明中方立

場，並就共同關心的國際和地區問題同美方交換意見。



＊中方願同各方一同維護紅海地區安全穩定＊



對於有指中方曾要求伊朗約束胡塞武裝在紅海的攻擊行動，汪文斌表示，中方在紅海局勢上

的立場是明確的，中方對近期紅海局勢急劇升溫深表關切。紅海水域是重要的國際貨物和能源貿

易通道，中方一開始就為緩解紅海緊張局勢作出了積極努力，呼籲停止襲擾民用船隻的行為，敦

促有關方面避免給紅海緊張局勢火上澆油，依法共同維護好紅海水域的航道安全。

汪文斌強調，紅海局勢緊張是加沙衝突外溢的突出表現，當務之急是盡快平息加沙戰火，防

止衝突進一步擴大甚至失控。中方們同時也認為，安理會從未授權任何國家對也門使用武力，要

切實尊重包括也門在內的紅海沿岸國家的主權和領土完整。中方願同各方一道推動局勢降溫，維

護紅海地區的安全穩定。（ｓｌ）

