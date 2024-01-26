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AH股新聞

26/01/2024 14:54

《中國要聞》商務部：今年促消費重點推動汽車、家電以舊換新

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國新辦今日就穩中求進、以進促穩，推動商務高質量發展取得
新突破舉行發布會。商務部部長王文濤重申，推動汽車、家電以舊換新，是今年促消費的重點。
　　王文濤指，統計顯示，中國的汽車和家電市場已經從單純的增量時代，進入到增量和存量並
存的時代。２０２３年，中國汽車保有量為３﹒４億輛，而雪櫃、洗衣機、冷氣機等主要品類的
家電，保有量超過３０億台，更新換代的需求和潛力很大。
　
＊去年對外非金融類直接投資以人民幣計增１６﹒７％＊
　
　　另外，他在回顧２０２３年工作情況時指出，２０２３年拉動國民經濟增長的「三駕馬車」
－－消費、投資、淨出口，商務工作都涉及。具體來看，社會消費品零售總額創歷史新高，全年
最終消費支出對經濟增長貢獻率達８２﹒５％；貨物進出口在高基數基礎上以人民幣計實現了正
增長，出口國際市場份額穩定在１４％左右。雙向投資方面，實際使用外資規模為歷史第三高；
對外非金融類直接投資以人民幣計增長１６﹒７％。總體上，以上三個領域都保持了基本穩定，
為國民經濟回升向好作出了積極貢獻。（ｓｌ）
　
　

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