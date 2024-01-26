《經濟通通訊社２６日專訊》天能動力（００８１９）公布，持有約８６﹒５３％股權的天
能股份（滬：６８８８１９）以自有資金２﹒１億元人民幣收購天能帥福得４０％股權。
該集團指，收購完成後，天能股份將直接持有天能帥福得股權升至１００％，而天能帥福得
從事鋰離子電池、鎳氫電池、電池模組和電池系統總成等研發、生產和銷售。（ｗｈ）
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26/01/2024 07:53
《神州民企》天能動力（０８１９）附屬逾２億人幣全擁天能帥福得
《經濟通通訊社２６日專訊》天能動力（００８１９）公布，持有約８６﹒５３％股權的天
能股份（滬：６８８８１９）以自有資金２﹒１億元人民幣收購天能帥福得４０％股權。
該集團指，收購完成後，天能股份將直接持有天能帥福得股權升至１００％，而天能帥福得
從事鋰離子電池、鎳氫電池、電池模組和電池系統總成等研發、生產和銷售。（ｗｈ）
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