《經濟通通訊社２６日專訊》天能動力（００８１９）公布，持有約８６﹒５３％股權的天

能股份（滬：６８８８１９）以自有資金２﹒１億元人民幣收購天能帥福得４０％股權。

該集團指，收購完成後，天能股份將直接持有天能帥福得股權升至１００％，而天能帥福得

從事鋰離子電池、鎳氫電池、電池模組和電池系統總成等研發、生產和銷售。（ｗｈ）

