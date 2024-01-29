《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》中證監開會，研究部署今年重點工作，強

調要突出以投資者為本的理念，進一步落實資本市場防假打假綜合懲防體系，加大對欺詐發行、

財務造假、操縱市場、內幕交易等案件的查辦力度。督促和引導上市公司強化回報投資者的意識

，更加積極開展回購注銷、現金分紅。支持上市公司通過市場化併購重組等方式做優做強，推動

將市值納入央企國企考核評價體系，研究從信息披露等角度加大對低估值上市公司的約束。

１月２５日至２６日，中國證監會召開２０２４年系統工作會議，總結２０２３年工作，分

析資本市場形勢，研究部署２０２４年重點工作。會議提出，要突出「穩」與「進」的統籌。著

力增強資本市場內在穩定性，健全維護資本市場平穩運行的有效機制，強化各方協同，加強與市

場溝通，以更加有力有效的措施穩市場、穩信心。堅持以進促穩、先立後破，進一步全面深化資

本市場改革，健全資本市場基礎制度。

推動股票發行註冊制走深走實，加強發行上市全鏈條監管，評估完善相關機制安排。大力推

進投資端改革，推動保險資金長期股票投資改革試點加快落地，完善投資機構長周期考核，健全

有利於中長期資金入市的政策環境，促進投融資動態平衡。統籌開放和安全，穩步擴大資本市場

制度型開放，加強開放條件下的監管能力和風險防範能力建設。圍繞做好「五篇大文章」，健全

多層次資本市場體系，優化私募股權創投基金發展政策環境，促進債券市場高質量發展，探索中

國特色期貨監管制度和業務模式，健全商品期貨品種體系，著力提升服務高質量發展的能力和水

平。

要突出強監管、防風險與促發展一體推進。堅持把加強監管、防范風險作為高質量發展的重

要保障，堅守監管主責主業，全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管

，把監管「長牙帶刺」、有稜有角落實到位。依法將所有證券期貨活動全部納入監管，消除監管

空白。



