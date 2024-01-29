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AH股新聞

29/01/2024 16:20

《滬港通》北向額度全日使用１６﹒２億，南向反增２﹒３億

　　《經濟通通訊社２９日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０３﹒７６億元，買盤超賣盤，額度全日使用１６﹒２４億元，佔每日額度３﹒１％

　　南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４２２﹒３４億元，賣盤超買
盤，額度全日反增２﹒３４億元，佔每日額度０﹒６％。

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