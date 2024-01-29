《經濟通通訊社２９日專訊》中銀香港財富策略及分析處主管張詩琪預計，儘管美聯儲本周

仍將維持利率不變，但相信降息時點最快將於今年上半年開始，美國經濟有望逐漸企穩，實現「

軟著陸」。在經濟溫和增長下，預期將為股市帶來支持。隨著美債利率趨勢性下行，中資美元債

及美國國債均處於最佳投資階段。

在高利率的滯後效應下，預期美國經濟將從目前需求過熱的狀態逐漸轉向供需平衡，回歸至

「常態」，令通脹逐漸向目標水平２％靠近，從而符合降息條件。張詩琪預計２０２４年第一季

仍將維持高利率不變，最快或在５月開始降息，預期全年最少降息１厘。



＊Ａ股估值有望提升，美股表現取決於經濟增長動力＊



由於美元加息周期結束，外部壓力緩解，中國Ａ股估值有望提升。同時，中國經濟轉型邁向

高質量發展，短期經濟繼續復甦，為股市奠定了良好的經濟基礎。張詩琪認為，Ａ股經過連續兩

年的調整，不論是與其他股市橫向比較，或與過去自身歷史縱向比較，目前股債性價比從多角度

反映Ａ股估值處於周期性和歷史性的低位，因此預期２０２４年將出現投資機會。

至於美股方面，美國經濟「軟著陸」的樂觀預期及美聯儲「鷹轉鴿」拐點的到來，將支持標

普５００指數短期表現。然而，在首次降息開啟後，經濟增長動力能否帶動市場樂觀情緒，從而

繼續支持美股表現將成為關鍵。因此，投資者應逢高鎖定利潤，並等候調整時點擇機增持。



＊美國國債及中資美元債迎來配置黃金期＊



債券方面，雖然美國通脹繼續回落，有望令美聯儲啟動降息周期，但張詩琪認為不能排除經

濟淺層衰退的可能。由於美國國債既能受惠於降息周期，亦能對沖衰退風險，現時正處於最佳投

資階段，伴隨美債利率趨勢性下行預期，亦將支持中資及其他新興市場美元債的表現。

外匯方面，張詩琪認為，美元指數在今年持續單邊走強或走弱的概率較低。在２０２３年底

開始，美元表現受降息時點的預期影響，預期美元在降息周期正式開啟之後，或在歐美央行交替

降息過程中強弱互現，相信低位反覆上落的概率較大，投資者宜把握美元上落，捕捉非美貨幣的

機會。（ｂｎ）

